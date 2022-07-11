أضحية طائرة والسفيرة الأمريكية في الجزائر تتفاوض على شراء كبش العيد

قبل ساعة واحدة

تفاعل الجزائريون مع فيديو للسفيرة الأمريكية إليزابيث أوبين وهي تتفاوض في أحد أسواق الماشية لشراء أضحية العيد. كما تداول رواد مواقع مواقع التواصل فيديوهات لهروب الأغنام والعجول من أيدي الجزارين.

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