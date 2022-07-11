مقتل المعارض السعودي مانع حمد اليامي في الضاحية الجنوبية لبيروت

قبل 50 دقيقة

قالت قوى الأمن الداخلي في لبنان إن مانع آل مهذل اليامي مات طعنا بواسطة سكين على يد شقيقيه لأسباب عائلية. وقد وقعت الجريمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر معقلا لحزب الله. بالمقابل، حمّل حزب التجمع الوطني المعارض، الذي ساهم اليامي بتأسيسه، السلطات السعودية المسؤولية عن تعريض السعوديين للخطر واضطرارهم للمنافي والإقامة في بيئات غير آمنة بسبب اعتقاداتهم السياسية أو مطالبهم الحقوقية، حسب تعبير الحزب.