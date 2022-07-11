ما هي أفضل هدية حج تلقيتها؟

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ما هي أفضل هدية حج تلقيتها؟

قبل 22 دقيقة

توجه نحو مليون حاج هذه السنة لآداء مناسك الحج، حسب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية. وهو عدد قليل مقارنة بالعام 2019 الذي وصل عدد الحجاج فيه إلى مليونين وأربعمائة ألف حاج أنفقوا حوالي سبعة وعشرين مليار دولار أميركي.

ورغم انخفاض عدد الحجاج هذه السنة إلا أنه يتوقع أن تكون قيمة الإنفاق مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ويعود هذا إلى أن الحجاج ينفقون الكثير على السكن والنقل وكذلك المطاعم بالإضافة إلى الهدايا والتذكارات التي يشترونها من الأراضي المقدسة ليقدموها إلى معارفهم وأقاربهم.

لكن مع ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات هذه السنة قد تشكل الهدايا حملا ماليا إضافيا على الحاج. فهل لا زال الحجاج يصرون على شراء هدايا تذكارية معهم من الحج؟ وما هي ذكريات الناس مع هدايا الحجاج؟