بي بي سي إكسترا: هل النظام الغذائي النباتي الصِرف مفيد لصحتك؟

قبل 29 دقيقة

النظام الغذائي النباتي الصرف vegan أي الذي لا يتناول متبعوه اللحوم والدهون الحيوانية أو أية مواد مشتقة من الحيوانات، يزداد شعبية منذ سنوات ومعه تزداد الدراسات التي تنظر في تأثيره على البشر. منها دراسة كندية نُشرت مؤخراً في مجلة Pediatrics الطبية التي حللت بيانات حوالي تسعة آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين الستة أشهر والثماني سنوات، واستنتجت أن الأطفال النباتيين كانوا عرضة لنقص الوزن أكثر من الأطفال الذين يتناولون اللحوم.