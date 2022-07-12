بي بي سي إكسترا: هل النظام الغذائي النباتي الصِرف مفيد لصحتك؟
النظام الغذائي النباتي الصرف vegan أي الذي لا يتناول متبعوه اللحوم والدهون الحيوانية أو أية مواد مشتقة من الحيوانات، يزداد شعبية منذ سنوات ومعه تزداد الدراسات التي تنظر في تأثيره على البشر. منها دراسة كندية نُشرت مؤخراً في مجلة Pediatrics الطبية التي حللت بيانات حوالي تسعة آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين الستة أشهر والثماني سنوات، واستنتجت أن الأطفال النباتيين كانوا عرضة لنقص الوزن أكثر من الأطفال الذين يتناولون اللحوم.
في المقابل بعض الشخصيات المشهورة مثل الممثلة البريطانية جوانا لَملي تُروج لهذا النظام، وتقول إنها لم تمرض منذ اتبعته قبل حوالي خمسة وأربعين عاما وبأنها ربّت أولادها على نظام مشابه.
هل هذا يعني أن هنالك أكثر من نظام نباتي؟ نهلة حمزة سألت طبيبة الأطفال من الأردن تمارا حايك وكذلك تحدثت إلى هاجر وهي أم لابنتين، إحداهما تتبع نظاما نباتيا صرفا.