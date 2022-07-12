"أنا لست محمد فرح"..البطل الأولمبي الأشهر يفجر مفاجأة حول طريقة دخوله بريطانيا
"أنا لست محمد فرح"..البطل الأولمبي الأشهر يفجر مفاجأة حول طريقة دخوله بريطانيا
خرج البطل الأولمبي محمد فرح عن صمته مؤخرا في وثائقي لـ "بي بي سي" تحت عنوان "مو الحقيقي" ويكشف أنه هاجر إلى بريطانيا من جيبوتي خلال صغره تحت اسم طفل آخر وأنه ليس الشخص الذي تعرفونه.
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