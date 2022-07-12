تقنية حديثة تساعد فتاة مقعدة في العزف على البيانو
تقنية حديثة تساعد فتاة مقعدة في العزف على البيانو
نلتقي في سلوفاكيا بمونيكا فلاتسكوفا وهي عازفة بيانو من ذوي الإعاقة.
تمكنت مونيكا من تعلم البيانو باستخدام إيماءات الوجه.
تعاونت مع جامعة برنو للتكنولوجيا في تشيكيا لتطوير تقنية تمكنها من تحريك دواسة البيانو من خلال إيماءات الرأس.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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