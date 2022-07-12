سيارة إلكترونية تونسية لمستخدمي الكراسي المتحركة

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سيارة إلكترونية تونسية لمستخدمي الكراسي المتحركة

قبل 39 دقيقة

يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس من صعوبات في التنقل وعدم توفر أماكن مخصصة لتثبيت الكرسي المتحرك عند تحرّك وسيلة النقل.

وأيضاً عدم وجود أرصفة وممرات خاصة لسير الكراسي المتحركة ما يستوجب وجود مرافق يساعد في رفع الكرسي عند الصعود والنزول.

صعوبات تعيشها خديجة وغيرها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

لحل هذه المشاكل، طورت خديجة مع شريكها سيف الدين عيسى سيارة إلكترونية لمستخدمي الكراسي المتحركة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@