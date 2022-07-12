تلسكون جيمس ويب: أول صورة ملونة للفضاء في تاريخ البشرية هي الأكثر تفصيلا للكون
تلسكون جيمس ويب: أول صورة ملونة للفضاء في تاريخ البشرية هي الأكثر تفصيلا للكون
أطلقت "ناسا " أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهي صورة بالأشعة تحت الحمراء لعنقود من المجرات تعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.
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