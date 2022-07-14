جو بايدن يتعهد بأمن إسرائيل ومواجهة إيران في "إعلان القدس"
جو بايدن يتعهد بأمن إسرائيل ومواجهة إيران في "إعلان القدس"
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "إعلان القدس" للشراكة الاستراتيجية، أكدت فيه أمريكا التزامها الراسخ بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي وقدرتها على ردع أعدائها ومواجهة إيران.
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