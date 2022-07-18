أحداث النيل الأزرق بالسودان تخلف 65 قتيلا وتمتد إلى كسلا
أحداث النيل الأزرق بالسودان تخلف 65 قتيلا وتمتد إلى كسلا
أسفرت أعمال العنف التي شهدتها ولاية النيل الأزرق السودانية بين قبائل الفونج وقبيلة الهوسا عن مقتل 65 شخصا. واليوم شهدت مدينة كسلا احتجاجات تضامنية من أبناء قبيلة الهوسا تصدت لها الشرطة والجيش السوداني، وسط أنباء غير رسمية عن مقتل ثلاثة أشخاص.
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