كيف يصف الشباب علاقتهم بالدين؟

قبل 7 دقيقة

الشباب تحت سن الثلاثين يعودون نحو الدين، هذه واحدة من أهم النتائج التي أظهرها الاستطلاع الذي أجرته شبكة الباروميتر العربي في 9 دول عربية والأراضي الفلسطينية، لصالح بي بي سي نيوز عربي .

الاستطلاع الذي أجري بين أواخر 2021 وربيع 2022، أظهر تراجعا ملحوظا في أوساط فئة الشباب الذين يصفون أنفسهم بغير المتدينين. ففي تونس مثلا وصلت هذه النسبة إلى 31% مقابل 46% عام 2018. أما في مصر فقد تراجع عدد الذين يصفون أنفسهم بغير المتدينين من 18% الى 6 % هذا العام. وقد سجل الأردن والمغرب وليبيا ارتفاعاً في نسبة المتدينين.