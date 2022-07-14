كيف يصف الشباب علاقتهم بالدين؟
كيف يصف الشباب علاقتهم بالدين؟
الشباب تحت سن الثلاثين يعودون نحو الدين، هذه واحدة من أهم النتائج التي أظهرها الاستطلاع الذي أجرته شبكة الباروميتر العربي في 9 دول عربية والأراضي الفلسطينية، لصالح بي بي سي نيوز عربي .
الاستطلاع الذي أجري بين أواخر 2021 وربيع 2022، أظهر تراجعا ملحوظا في أوساط فئة الشباب الذين يصفون أنفسهم بغير المتدينين. ففي تونس مثلا وصلت هذه النسبة إلى 31% مقابل 46% عام 2018. أما في مصر فقد تراجع عدد الذين يصفون أنفسهم بغير المتدينين من 18% الى 6 % هذا العام. وقد سجل الأردن والمغرب وليبيا ارتفاعاً في نسبة المتدينين.
وبحسب الاستطلاع فإن لبنان هو البلد الوحيد الذي ارتفعت فيه نسبة من هم تحت سن الثلاثين الذي يصفون أنفسهم باللاتدين و هم يمثلون 30%.
نهلة حمزة تحدثت إلى شباب وشابات عن علاقتهم بالدين وأسباب تأرجحها بين بعد وقرب عبر مراحل حياتهم.