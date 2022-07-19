هل تسبب المغرب في انحسار مياه سد "جرف التربة" الجزائري ونفوق أسماكه؟
هل تسبب المغرب في انحسار مياه سد "جرف التربة" الجزائري ونفوق أسماكه؟
انتشرت صور أسماك نافقة في سد جرف التربة في ولاية بشار جنوب غرب الجزائر، وقالت تقارير إنه بسبب موجة الجفاف، بينما قالت مصادر أخرى إن سدا مغربيا قد يكون وراء حجز كميات من المياه المتدفقة إلى السد الجزائري.
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