إعلانات مهرجان جرش في الأردن تثير موجة من السخرية على المنصات
إعلانات مهرجان جرش في الأردن تثير موجة من السخرية على المنصات
علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بسخرية واستهجان، على تصاميم إعلانات مهرجان جرش، حيث اجتاحت التعليقات الساخرة المرفقة ببوسترات الترويج للفنانين المشاركين في المهرجان لهذا العام، ما استدعى إدارة مهرجان جرش للتعليق على حملة التنمر على بوسترات الفنانين المشاركين في حفلات المهرجان.
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