بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
شهدت المملكة المتحدة اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق في تاريخها مع تخطي درجات الحرارة أربعين درجة مئوية. وقد أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرا من الحرارة باللون الأحمر عبر أجزاء كبيرة من إنجلترا ، تمتد من يورك ومانشستر إلى لندن والجنوب الشرقي من البلاد.
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