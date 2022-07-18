بي بي سي إكسترا: ما هي التحديات التي تواجه المرأة التي تقرر الإجهاض؟
بي بي سي إكسترا: ما هي التحديات التي تواجه المرأة التي تقرر الإجهاض؟
مازال الجدل مستمرا في الولايات المتحدة الأمريكية حول السماح للنساء بالإجهاض، في آخر تطور للقضية، وجه وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي Xavier Becerra رسالة لكل من يقدم الخدمات الطبية في الولايات المتحدة، قال فيه إن هناك قانونا فدراليا يحمي الأطباء والممرضات من المساءلة القضائية وإن كانوا يعملون في ولاية تحظر الإجهاض فيمكنهم إجراء عملية إجهاض إذا كانت هنالك حاجة طارئة تتطلب ذلك.
في عالمنا العربي كذلك، عمليات الإجهاض ممنوعة في كثير من الدول. حنان وهو إسم مستعار لسيدة مغربية ثلاثينية تعيش في بلجيكا، تعتبر نفسها محظوظة بوجودها في بلد خيار الإجهاض فيه متاح وإن كان ذلك لا يجعل القرار سهلا أبدا كما قالت لياسمين أبو خضرا.