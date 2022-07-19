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إكسترا إنجليش: ما المقصود بعبارة struck a chord؟
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إكسترا إنجليش: ما المقصود بعبارة struck a chord؟
قبل 6 دقيقة
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