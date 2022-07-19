في لبنان: تدوير النفايات صار مصدرا للرزق
في لبنان: تدوير النفايات صار مصدرا للرزق
قال وزير البيئة اللبناني في حكومة تسيير الأعمال ناصر ياسين إن مصاعب التخلص من النفايات الصلبة مشكلة تأثرت بما يشهده لبنان من أزمات،خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت في عام 2020
التخلص من النفايات على اختلافها أزمة يعاني منها لبنان، وبلغت ذروتها في عام 2015 حين واجهت البلاد أزمة نفايات ضخمة، أدت إلى تكدسها لأشهر في الشوارع.
وفي محاولة لتشجيع المبادرات المختلفة لفرز النفايات، نشرت وزارة البيئة اللبنانية عبر صفحتها علي فيس بوك مؤخرا منشورا عن سيدة كسبت 200 دولار أمريكي من فرز النفايات.
فهل يمكن للمواطن اللبناني أن يتربح من فرز القمامة؟ سؤال توجهت به أمنية الخياط إلى وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين.