كيف يساعد تطبيق نوروترمينال التحكم بنوبات الصرع؟

قبل 28 دقيقة

في ما يشبه العيادة الرقمية أطلقت عيادة مختصة في مرض الصرع في بولندا تطبيق نورترمينال، وهو نظام يحفظ كل التغيرات والجوانب الطبية الضرورية الشخصية لعلاج كل مريض.