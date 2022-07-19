كيف يساعد تطبيق نوروترمينال التحكم بنوبات الصرع؟
كيف يساعد تطبيق نوروترمينال التحكم بنوبات الصرع؟
في ما يشبه العيادة الرقمية أطلقت عيادة مختصة في مرض الصرع في بولندا تطبيق نورترمينال، وهو نظام يحفظ كل التغيرات والجوانب الطبية الضرورية الشخصية لعلاج كل مريض.
حيث يقوم المرضى بتسجيل بياناتهم والقيام بزياراتهم الطبية أونلاين وكذلك طلب الوصفات الطبية أو تغييرها من دون الحاجة لزيارة العيادة شخصياً.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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