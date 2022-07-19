هل لدى الذكاء الاصطناعي مشاعر مثل البشر؟
هل لدى الذكاء الاصطناعي مشاعر مثل البشر؟
عاد الذكاء الاصطناعي لعناوين الأخبار مؤخراً بعد أن صرح مهندس في غوغل بأن إحدى برمجيات المحادثة الحية التي طورتها الشركة أصبحت ذات مشاعر.
و تتمتع لامدا الروبوت الذكي بخاصية بناء الشخصية حيث تم تجهيزها بردود فعل شعورية مسبقة ممكنة اياها من الاندماج بسهولة في اي حوار ومع أي شخص.
وبينما تقوم شركة غوغل بالتحقيق بحقيقة اذا ما قامت لامدا بتطوير أي نوع من المشاعر اصدرت بيان مؤكدة ان الروبوت لا يملك مشاعر وانما قاعدة بيانات فقط .
تحدث أنيس القديحي مع المهندس بليك لي موين للتعرف أكثر عن هذا الموضوع.
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