أنظمة التبريد في ملاعب كأس العالم 2022

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أنظمة التبريد في ملاعب كأس العالم 2022

قبل 25 دقيقة

لم يتبقى الكثير من الوقت لانطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

ولكن في بلد تتخطى فيه درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أكثر أشهر السنة، قد يشكل ذلك صعوبات ذهنية وجسدية على اللاعبين.

لذا تحتاج الملاعب إلى أنظمة تبريد متطورة لخلق بيئة مناسبة للاعبين.

تم اعتماد تقنية حديثة في استاد خليفة الدولي محولاً اياه لفقاعة هواء عند 21 درجة مئوية مع حفاظ المستشعرات حول الملعب على ثبات درجة الحرارة سواء في الظل أو في الشمس.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@