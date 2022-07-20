جواز سفر دبلوماسي لابن وزير الداخلية التونسي يثير الجدل
جواز سفر دبلوماسي لابن وزير الداخلية التونسي يثير الجدل
أثيرت حالة من الجدل في تونس بعد أن نشر نجل وزير الداخلية توفيق شرف الدين عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لجواز سفره الدبلوماسي خلال رحلة إلى فرنسا وقال نشطاء إن ابن وزير الداخلية لا يحق له امتلاك جواز دبلوماسي، فيما علق آخرون بأنه حصل على الجواز بالقانون.
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