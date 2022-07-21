بي بي سي إكسترا: ما البديل إذا شحت الأدوية؟
بي بي سي إكسترا: ما البديل إذا شحت الأدوية؟
"مش كل دوا دوا" حملة أطلقتها نقابة الصيادلة في لبنان لدعوة المواطنين اللبنانيين إلى توخي الحذر عند تناول أدوية مستوردة، ذلك أن بعضها قد لا تتوفر فيه الشروط الصحية والعلمية ومشددة على أن الدواء المهرب قد يكون مزورا، حسبها.
إلى جانب ذلك تشهد أدوية الاضطرابات النفسية شحاً في السوق وكان نقيب الصيادبة د. جو سلوم قد أعلن في تصريح، أواخر الشهر الماضي، أن أكثرية الأدوية لا تزال مقطوعة، فما تأثير ذلك على المرضى؟ الصحفي صبحي أمهز من لبنان يرصد المشكلة وأبعادها في هذا التقرير.