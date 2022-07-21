بي بي سي إكسترا: ما البديل إذا شحت الأدوية؟

قبل 48 دقيقة

"مش كل دوا دوا" حملة أطلقتها نقابة الصيادلة في لبنان لدعوة المواطنين اللبنانيين إلى توخي الحذر عند تناول أدوية مستوردة، ذلك أن بعضها قد لا تتوفر فيه الشروط الصحية والعلمية ومشددة على أن الدواء المهرب قد يكون مزورا، حسبها.