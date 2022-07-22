الصحة النفسية للمراهقين بين الواقع والخرافة

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الصحة النفسية للمراهقين بين الواقع والخرافة

قبل 12 دقيقة

تزايد في الآزمة الأخيرة الاهتمام بتوفير الرعاية النفسية خصوصا منذ بدء جائحة كورونا التي انعكست على الصحية النفسية لكافة الأعمار حول العالم. في حلقة بي بي سي إكسترا نسلط الضوء على الفئة العمرية للمراهقين حيث تشير التقديرات أن هناك واحدا من كل سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً يعاني من اضطراب نفسي.

نناقش في سياق الحلقة العوامل المؤثرة على الصحة النفسية للمراهقين ترتبط أساسا بالمجتمع، العائلة، المدرسة، المعتقدات الروحية، وأخيرا وليس آخرا بالفرد نفسه كما وتمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

نستضيف مجموعة من الشباب من الطلاب لنسمع وجهة نظرهم بالقصص التي نستعرضها في الحلقة كما يشاركنا الحديث الاختصاصي في الصحة النفسية، الدكتور وسام خير، ويتناول النقاش حقيقة بعض الأفكار أو الصور النمطية عن الصحة النفسية ما بين الحقيقة والخرافة.

يعتبر الاكتئاب والقلق والاضطرابات السلوكية من بين الأسباب الرئيسية المؤدية إلى المرض النفسي في صفوف المراهقين، ومع ذلك لا تزال هذه الحالات غير معترف بها وغير معالجة إلى حد كبير.

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.