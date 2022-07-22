روسيا وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية يبعد شبح المجاعة

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن توقيع اتفاق في إسطنبول للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يمثل بصيص أمل قد يساعد في حل أزمة الغذاء العالمية، متعهدا بالتزام المنظمة الدولية بإنجاح الاتفاق.