كيف تمكنت مصرمن تصنيع أجهزة التنفس الصناعية محلياً؟
كيف تمكنت مصرمن تصنيع أجهزة التنفس الصناعية محلياً؟
الحاجة أمٌ الإختراع.
بعدما أحكمت كورونا قبضتها على واردات المستشفيات من المستلزمات الطبية الضرورية،
برزت الحاجة الماسة لأجهزة التنفس الصناعي ومع صعوبة الإستيراد في ذلك الوقت
قام فريق من المهندسين الطبيين بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي المصرية بتصنيع الأجهزة محلياً.
و بعد ستة أشهر من العمل على المشروع تم الموافقة عليه والآن يوجد خمسون جهاز قيد الاستخدام في مصر .
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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