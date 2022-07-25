كيف تمكنت مصرمن تصنيع أجهزة التنفس الصناعية محلياً؟

قبل 24 دقيقة

بعدما أحكمت كورونا قبضتها على واردات المستشفيات من المستلزمات الطبية الضرورية،

و بعد ستة أشهر من العمل على المشروع تم الموافقة عليه والآن يوجد خمسون جهاز قيد الاستخدام في مصر .