الشركات الناشئة تكنولوجيا ومنبع الفكرة الأولى

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الشركات الناشئة تكنولوجيا ومنبع الفكرة الأولى

قبل 10 دقيقة

تبدأ الفكرة من حاجة العميل و التركيز على حل المشاكل التي تواجهه.

في حوار أجراه نسيم رمضان مع محمد زبيان مدير برنامج التسريع في واحة قطر للعلوم و التكنولوجيا،

نتعرف على أهم المجالات التقنية في عصرنا الحديث القابلة للتطويرأكثرمن غيرها كالإستدامة والذكاء الإصطناعي.

و نتعرف أيضاً على ما تقدمه واحة قطر للتكنولوجيا والإبتكار للشركات الناشئة الراغبة في المشاركة في كأس العالم 2022.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@