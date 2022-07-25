استخدام العالم الإفتراضي للإسترخاء

قبل 15 دقيقة

مساحات واسعة مريحة للمستخدمين، مناظر وأصوات طبيعية تمَ اعتمادها طبياً وأثبتت فاعليتها في الحياة الواقعية كوسيلة للتنفيس والأسترخاء،