استخدام العالم الإفتراضي للإسترخاء
استخدام العالم الإفتراضي للإسترخاء
مساحات واسعة مريحة للمستخدمين، مناظر وأصوات طبيعية تمَ اعتمادها طبياً وأثبتت فاعليتها في الحياة الواقعية كوسيلة للتنفيس والأسترخاء،
سيتم الأن اعتمادها من قبل فريق طبي بولندي يهدف إلى الأنتقال بعلم النفس لمواكبة تطورات العصر
و سيتم خلال التجربة إضافة تعليمات صوتية ترشد المستخدمين التواقين للأسترخاء الإفتراضي.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
شاهدوا الحلق