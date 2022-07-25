كيف يتبع الأطفال حمية غذائية آمنة؟

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كيف يتبع الأطفال حمية غذائية آمنة؟

قبل 12 دقيقة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية أن عدد الأطفال الذين تُعتبر أوزانهم مثالية ويحاولون إنقاص وزنهم ارتفع بنسبة ثلاثة أضعاف.

لا تحتاج هذه الفئة لاتباع حمية ولكن طبعا هناك الكثير من الأطفال الذين يحتاجون لإنقاص وزنهم لأغراض صحية.