كيف يتبع الأطفال حمية غذائية آمنة؟
كيف يتبع الأطفال حمية غذائية آمنة؟
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية أن عدد الأطفال الذين تُعتبر أوزانهم مثالية ويحاولون إنقاص وزنهم ارتفع بنسبة ثلاثة أضعاف.
لا تحتاج هذه الفئة لاتباع حمية ولكن طبعا هناك الكثير من الأطفال الذين يحتاجون لإنقاص وزنهم لأغراض صحية.
لتتعرف أكثر على الأسباب التي تدفع الأطفال للجوء إلى نظام غذائي معين، منى أبو عمارة تحدثت لعمار وهو طفل اتبع حمية غذائية لإنقاص وزنه ووالدته سألت الوالدة بداية كيف بدأ ابنها الحمية ولماذا؟ وتحدثت أيضا مع طبيب الأطفال نضال سعيفان.