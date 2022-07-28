ترانيم عبد الله..عازفة بيانو سعودية تتحدى التقاليد وتبدع في العزف

ترانيم عبد الله..عازفة بيانو سعودية تتحدى التقاليد وتبدع في العزف

بدأت ترانيم تهتم بالموسيقى منذ الطفولة عندما ‏اشترى لها والدها بيانو صغيرا جدا في السعودية. ورغم معارضة أسرتها وقبيلتها لتعلمها الموسيقى، أصرت وتعلمت وعزفت في عدة مناسبات أغانٍ من تأليفها وتلحينها.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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