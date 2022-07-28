ترانيم عبد الله..عازفة بيانو سعودية تتحدى التقاليد وتبدع في العزف
ترانيم عبد الله..عازفة بيانو سعودية تتحدى التقاليد وتبدع في العزف
بدأت ترانيم تهتم بالموسيقى منذ الطفولة عندما اشترى لها والدها بيانو صغيرا جدا في السعودية. ورغم معارضة أسرتها وقبيلتها لتعلمها الموسيقى، أصرت وتعلمت وعزفت في عدة مناسبات أغانٍ من تأليفها وتلحينها.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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