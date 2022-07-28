ترانيم عبد الله..عازفة بيانو سعودية تتحدى التقاليد وتبدع في العزف

قبل 32 دقيقة

بدأت ترانيم تهتم بالموسيقى منذ الطفولة عندما ‏اشترى لها والدها بيانو صغيرا جدا في السعودية. ورغم معارضة أسرتها وقبيلتها لتعلمها الموسيقى، أصرت وتعلمت وعزفت في عدة مناسبات أغانٍ من تأليفها وتلحينها.