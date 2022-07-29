"سأدخل المجلس بمسدس".. النائبة اللبنانية سينتيا زرازير تثير الجدل

قبل 42 دقيقة

أثار تصريح النائبة اللبنانية، سينتيا زرازير، عن عزمها دخول مجلس النواب بالمسدس جدلا على وسائل التواصل. بعد الردود قالت سينتيا إن سؤالها لقائد الجيش كان حول حمل سلاح فردي للحماية الشخصية وليس بسبب التحرشات في مجلس النواب حسب ادعائها.