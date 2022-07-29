"سأدخل المجلس بمسدس".. النائبة اللبنانية سينتيا زرازير تثير الجدل
"سأدخل المجلس بمسدس".. النائبة اللبنانية سينتيا زرازير تثير الجدل
أثار تصريح النائبة اللبنانية، سينتيا زرازير، عن عزمها دخول مجلس النواب بالمسدس جدلا على وسائل التواصل. بعد الردود قالت سينتيا إن سؤالها لقائد الجيش كان حول حمل سلاح فردي للحماية الشخصية وليس بسبب التحرشات في مجلس النواب حسب ادعائها.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.