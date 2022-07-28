بي بي سي إكسترا: مَن أشهر لاعبات كرة القدم في بلدك؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بي بي سي إكسترا: مَن أشهر لاعبات كرة القدم في بلدك؟

28 يوليو/ تموز 2022

يقابل فريق انجلترا لكرة القدم فريق ألمانيا يوم الأحد في المباراة النهائية للفوز بلقب بطلة أوربا لكرة القدم للسيدات على أرض ملعب ويمبلي الشهير في إنجلترا.

وفاز المنتخب البريطاني للسيدات على منتخب السويد في الدور نصف النهائي كما فاز المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي.

ويرى المحللون الرياضيون أن كرة القدم الأوربية للسيدات تشهد مواهب جديدة لا تقل تميزا عن مواهب اللاعبين الذكور.