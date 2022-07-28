بي بي سي إكسترا: مَن أشهر لاعبات كرة القدم في بلدك؟
بي بي سي إكسترا: مَن أشهر لاعبات كرة القدم في بلدك؟
يقابل فريق انجلترا لكرة القدم فريق ألمانيا يوم الأحد في المباراة النهائية للفوز بلقب بطلة أوربا لكرة القدم للسيدات على أرض ملعب ويمبلي الشهير في إنجلترا.
وفاز المنتخب البريطاني للسيدات على منتخب السويد في الدور نصف النهائي كما فاز المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي.
ويرى المحللون الرياضيون أن كرة القدم الأوربية للسيدات تشهد مواهب جديدة لا تقل تميزا عن مواهب اللاعبين الذكور.
للمزيد عن هذا الدوري تحدثت منى أبو عمارة إلى أنيس السحباني الصحفي والمعلق الرياضي وسألته بداية عن حجم هذا الدوري والمشاركة فيه.