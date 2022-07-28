BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما معنى كلمة Dessert؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما معنى كلمة Dessert؟
قبل 21 دقيقة
الأكثر مشاهدة
0:44
فيديو,
أمطار غزيرة تسبب فيضانات وسيولا جارفة في الإمارات
, المدة 0,44
قبل 3 ساعة
4:38
فيديو,
المغاربة يبايعون محمد السادس رقميا بعد تأجيل حفل الولاء
, المدة 4,38
26 يوليو/ تموز 2022
2:56
فيديو,
أزمة الدولار في مصر: لماذا يهدد نقص العملة الأجنبية بإغلاق بعض المصانع؟
, المدة 2,56
قبل 2 ساعة
0:40
فيديو,
لحظة اقتحام متظاهرين مبنى البرلمان العراقي
, المدة 0,40
قبل 4 ساعة
4:40
فيديو,
السلطات السعودية تلقي القبض على نجمة التيك توك تالا صفوان
, المدة 4,40
قبل 4 ساعة
8:13
فيديو,
الفنان العراقي سيف نبيل يثير الجدل بعد غنائه "نسم علينا الهوى" لفيروز
, المدة 8,13
25 يوليو/ تموز 2022
1:56
فيديو,
موجة الحر تكشف حديقة قصر قديمة في بريطانيا
, المدة 1,56
27 يوليو/ تموز 2022
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
3:12
فيديو,
بي بي سي تكشف انتهاكات لحقوق ذوي الإعاقة في أوكرانيا
, المدة 3,12
27 يوليو/ تموز 2022
3:01
فيديو,
مبادرة جديدة لمساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة على التزلج في بريطانيا
, المدة 3,01
قبل 5 ساعة