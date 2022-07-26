جدل في الأردن حول مشروع قانون حقوق الطفل.. هل يتيح "حق اختيار الدين" له؟

قبل ساعة واحدة

للمرة الأولى في تاريخ الأردن، تمكنت الحكومة الأردنية من إحالة مشروع قانون حقوق الطفل إلى البرلمان، إلا أنه اصطدم باعتراض العديد من النواب. ويركّز المعارضون في نقاشهم على الفقرة التي تتيح "حق اختيار الدين" التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.