المغاربة يبايعون محمد السادس رقميا بعد تأجيل حفل الولاء

قبل ساعة واحدة

حظيت الحالة الصحية للملك باهتمام لدى رواد مواقع التواصل، وذلك بعد إعلان القصر الملكي المغربي تأجيل احتفالات الذكرى 23 لتولي الملك محمد السادس حكم البلاد بسبب جائحة كورونا. وعادة يشهد حفل "الولاء والبيعة" للعاهل المغربي حشودا كبيرة تضم ممثلي القبائل والمناطق.

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