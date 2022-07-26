بعد التشكيك في كونها رائدة فضاء: من هي سارة صبري؟
بعد التشكيك في كونها رائدة فضاء: من هي سارة صبري؟
شكك كثير من المغردين في أن تكون سارة صبري رائدة فضاء بالفعل بعد أن أعلنت الوكالة الفضائية المصرية بأنها ستكون المصرية الاولى التي تقتحم هذا المجال. لكن بالنسبة لشركة بلو أوريجين فتعتبرها رائدة فضاء ومشاركة في المشروع من خلال تخصصها.
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