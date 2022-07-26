أغنية أصالة نصري الجديدة "كفوكيم" بالكردية تثير الجدل حول ملحنها الأصل

قبل ساعة واحدة

أثارت أغنية "كفوكيم" الكردية التي غنتها الفنانة السورية أصالة نصري في ألبومها الجديد جدلا كبيرا على وسائل التواصل، حيث انتقد البعض عدم ذكر اسم الملحن الحقيقي للأغنية وهو حسن جزيري الكردي.