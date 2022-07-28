"خيمة 56".. فيلم سوري عن العلاقة الزوجية الحميمية في مخيمات اللجوء يثير انتقادات

قبل 10 دقيقة

أثار فيلم "خيمة 56" جدلاً واسعاً بعد أن اعتبره كثيرون مسيئاً لأهالي حوران في محافظة درعا السورية، وذلك بسبب تركيز الفيلم على العلاقات الزوجية في مخيمات اللجوء. تركز قصة الفيلم على معاناة اللاجئين في تأمين خصوصية في الحياة الزوجية الحميمية. وردا على الانتقادات، اعتذر بطل الفيلم علاء الزعبي عما أسماه بسوء التقدير وتعهد بالعمل على حذف الفيلم من مواقع التواصل.