ما هو تأثير انسحاب روسيا من محطة الفضاء الدولية؟
ما هو تأثير انسحاب روسيا من محطة الفضاء الدولية؟
أعلنت روسيا انسحابها من محطة الفضاء الدولية التي تشترك فيها مع الولايات المتحدة منذ 1998. جاء القرار بعد اجتماع المنفذ التنفيذي الجديد لوكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم اتفاق على انسحاب روسيا من المحطة في عام 2024. لكن كيف يؤثر ذلك على إدارة وتشغيل المحطة؟
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