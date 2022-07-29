زيارة ولي العهد السعودي "المترفة" لماكرون تثير غضبا حقوقيا

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انقسمت آراء المتابعين لجولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأوروبية بين من وصف زيارة محمد بن سلمان بالمترفة، ومن دعا إلى ملاحقته قضائيا في فرنسا، حيث رفعت مجموعات حقوقية دعوى جنائية تتهم بن سلمان بالتواطؤ في تعذيب وقتل جمال خاشقجي، وهو ما ينفيه بن سلمان.