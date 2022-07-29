زعيم كوريا الشمالية يهدد بسلاح الردع النووي وزوجته تبكي في حفل "يوم النصر"

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قال زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلده مستعد للرد على أي هجوم عسكري وذلك خلال الاحتفال بيوم "النصر". وذرفت ري سول جو زوجتة الدموع أثناء ترديدها النشيد الوطني في مراسم الاحتفال.

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