نور الدين العرباوي: مهمة النهضة الأساسية إسقاط الانقلاب

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نور الدين العرباوي: مهمة النهضة الأساسية إسقاط الانقلاب

قبل 23 دقيقة

أشار نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية إلى وجود شبهة تزوير في الاستفتاء على الدستور الذي جرى مؤخراً في تونس. وطالب العرباوي النيابة العمومية في تونس بأن تفتح تحقيقاً في ذلك الشأن. ووصف العرباوي الاستفتاء على الدستور بكونه "تبييضاً ودسترة للمرسوم رقم 177 الذي ظل يحكم به الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ أشهر" حسب تعبيره.

ووصف العرباوي ما يقال عن مشكلات داخلية تمر بها حركة النهضة بأنّها أمر طبيعي يمكن معالجتها من قبل مؤسسات الحزب، مؤكداً على دورها كقوة أساسية في الساحة السياسية لإسقاط "الانقلاب مع القوى الوطنية الأخرى" حسب قوله

فكيف ينظر العرباوي إلى تعامل الرئيس التونسي قيس سعيّد مع مساندية؟ وما تقييمه لأداء حركة النهضة في الفترة الماضية وإبّان مشاركتها في الحكم؟ ومالذي يتوقعه رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة من الاتحاد العام للشغل في تونس؟ وكيف يرى العرباوي تأثير بعض القوى الإقليمية على بلاده وموقفها من الإسلام السياسي؟