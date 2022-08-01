الإطار التنسيقي في العراق يتظاهر ردا على اعتصام الصدريين في البرلمان
الإطار التنسيقي في العراق يتظاهر ردا على اعتصام الصدريين في البرلمان
تظاهر أنصار الإطار التنسيقي الشيعي على أسوار المنطقة الخضراء في بغداد ردا على اعتصام الصدريين في البرلمان. مقتدى الصدر قال إن الفرصة سانحة لتغيير جذري للنظام السياسي، بينما وصف الإطار التنسيقي تصريحه بالمحاولة الإنقلابية على الشرعية.
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