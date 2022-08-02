للمرة الأولى تيلسكوب يدرس حياة الخلية ومراحل تطورها

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للمرة الأولى تيلسكوب يدرس حياة الخلية ومراحل تطورها

قبل ساعة واحدة

قامت مجموعة من المهندسين الحيويين في جامعة EPFL في سويسرا بتطوير تقنية لعمل الميكروسكوب تمكنهم من دراسة سطح الخلية السرطانية وداخلها بتفاصيل لم تكن بالإمكان من قبل.

الهدف هو إنشاء أدواتَ تتيح للباحثين متابعة التغيرات البيوكيميائية والتطورات التي تطرأ على الخلية نفسها.

وتجمع الأداة المطورة منصة نظام موائع جزيئي ومجهر القوة الذرية، الذي يتيح تحليلات دقيقة لتحديد الأنماط البيولوجية والميكانيكية للخلايا السرطانية المتنقلة على مستوى عالي الدقة.

وثم دراستها على مقاييس النانوميتر وبصورة ثلاثية الأبعاد دون الحاجة لملامستها.

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