طائرة بوينغ 777X الجديدة قيد الأختبار في بريطانيا
طائرة بوينغ 777X الجديدة قيد الأختبار في بريطانيا
احتفظت بوينغ بمركزها كمنتج أول للطائرات التجارية على مدى عقود من الزمن.
وتتركز جهود تطوير المنتجات الجديدة على الطائرة بوينغ X777.
تمتاز الطائرة بأدائها واقتصادها ومداها بما يقدم أقصى أداء تشغيلي.
تستخدم طائرة بوينغ X777 محركات جنرال إلكتريك طراز GE90-115Bl ، وهي أكبر وأقوى المحركات النفاثة للطائرات التجارية في العالم ما يجعل انبعاثات هذه الطائرة أقل بكثير من سابقاتها وأفضل للبيئة.
من المتوقع أن تكون هذه الطائرة جاهزة للاستخدام بعد ثلاث سنوات من الآن.
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