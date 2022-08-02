عقار مضاد للسرطان يستهدف الخلايا المريضة فقط
عقار مضاد للسرطان يستهدف الخلايا المريضة فقط
توصلت إيفا دوسكا من كلية الهندسة الكيميائية من جامعة وارسو للتكنولوجيا إلى اكتشاف عقارٍ مضادٍ للسرطان، يهدف إلى تخفيف الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي والحفاظ على حيوية الخلايا بنسبةٍ أقل بكثير مقارنةً بالعلاج التقليدي.
لكل خلية سرطانية درجة حموضة مختلفة ما يجعل كمية الدواء الموصى بها مهمة جداً وتختلف من مريض لآخر وبالتالي فإنَ الأنسجة السليمة ستكون محميةً أكثر.
سيُستخدم العقار لتخفيف الأعراض الجانبية للمرضى الذين خضعوا للعلاج الإشعاعي والذين يعانون من مضاعفاته وخاصةً على البشرة كالحكة والجفاف.
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