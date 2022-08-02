ما أهمية الدعم النفسي المقدم للأم بعد فقدان الجنين؟
ما أهمية الدعم النفسي المقدم للأم بعد فقدان الجنين؟
تعتزم الحكومة البريطانية تعميم إصدار شهادات فقدان الحمل للوالدين اللذين يفقدان مولودهما حتى قبل بلوغ الحمل أسبوعه الرابع والعشرين.
الخطوة تأتي بعد توصيات من منظمات مثل جمعية الإجهاض التي طالبت بتوفير هذه الشهادات للوالدين في محاولة للتخفيف من الأعباء النفسية التي تلحق بهما وبأفراد العائلة جراء فقدان الطفل.
إيمان سيدة مقيمة في لندن تتحدث إلى منى أبو عمارة عن مشاعرها عندما انتهى حملها بفقدان الجنين وكيف تعاملت مع الأمر بعد ذلك، كما تحدثت منى إلى أخصائي العلاج النفسي، الدكتور محمد الساعدي.