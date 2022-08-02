ما أهمية الدعم النفسي المقدم للأم بعد فقدان الجنين؟

قبل 30 دقيقة

الخطوة تأتي بعد توصيات من منظمات مثل جمعية الإجهاض التي طالبت بتوفير هذه الشهادات للوالدين في محاولة للتخفيف من الأعباء النفسية التي تلحق بهما وبأفراد العائلة جراء فقدان الطفل.

إيمان سيدة مقيمة في لندن تتحدث إلى منى أبو عمارة عن مشاعرها عندما انتهى حملها بفقدان الجنين وكيف تعاملت مع الأمر بعد ذلك، كما تحدثت منى إلى أخصائي العلاج النفسي، الدكتور محمد الساعدي.