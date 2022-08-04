BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة holdings of cryptocurrency؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة holdings of cryptocurrency؟
قبل 7 دقيقة
الأكثر مشاهدة
5:16
فيديو,
لماذا أثارت وسام السويلمي الجدل بعد عودتها إلى السعودية؟
, المدة 5,16
3 أغسطس/ آب 2022
2:01
فيديو,
انفجار مرفأ بيروت: أهل الضحايا يطالبون بالعدالة لأولادهم بعد عامين من الانفجار
, المدة 2,01
قبل 4 ساعة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
1:57
فيديو,
فصل توأم ملتصق عند الرأس بنجاح بمساعدة الواقع الافتراضي
, المدة 1,57
3 أغسطس/ آب 2022
0:01
فيديو,
الجزائر تبدأ استغلال منجم غار جبيلات وجدل حول خرقها لاتفاقية تعاون مع المغرب
, المدة 0,01
3 أغسطس/ آب 2022
1:26
فيديو,
عضوة بالشيوخ الأسترالي تصف الملكة بـ"المستعمِرة" أثناء قسم اليمين
, المدة 1,26
2 أغسطس/ آب 2022
3:38
فيديو,
النجم المغربي أشرف حكيمي يتعرض لاستهجان الجماهير الإسرائيلية
, المدة 3,38
2 أغسطس/ آب 2022
2:25
فيديو,
الصين وتايوان: كيف يستعد التايوانيون لغارات جوية محتملة؟
, المدة 2,25
3 أغسطس/ آب 2022
1:02
فيديو,
بركان أيسلندا: توافد السياح لمشاهدة الحمم رغم المخاطر
, المدة 1,02
قبل ساعة واحدة
2:56
فيديو,
الشعر الأبيض: هل تعرفون لماذا يظهر الشيب؟ وكيف يمكن مواجهته؟
, المدة 2,56
قبل ساعة واحدة