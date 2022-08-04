سيدات في إيران يرفضن إلزامية ارتداء الحجاب

قبل 3 ساعة

عادت قضية فرض ارتداء الحجاب في إيران إلى الواجهة مجدداً في الفترة الأخيرة بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدات خلعن غطاء الرأس تعبيرا عن رفضهن لما اعتبرنه "حجابا إجبارياً" ولاستمرار شرطة الآداب والأخلاق في ملاحقة من لا يرتدين الحجاب.

لكن كيف بدأت الحملات الرافضة لارتداء الحجاب مؤخراً؟ هذا السؤال وجهته منى أبو عمارة إلى منى سيلاوي الناشطة في مجال حقوق المرأة الإيرانية، كما تحدثت منى إلى الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي الإيراني سعيد شاوردي وسألته عن الظروف المحيطة بفرض ارتداء الحجاب في إيران.