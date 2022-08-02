مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بغارة أمريكية في أفغانستان
مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بغارة أمريكية في أفغانستان
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في عملية أمريكية بأفغانستان. واستهدف صاروخان أمريكيان أطلقا من طائرة مسيرة شرفة منزل أثناء تواجد الظواهري بها في العاصمة كابول.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.