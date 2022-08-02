الويب المظلم: بين المدافعين عن حقوق الإنسان والمجرمين

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الويب المظلم: بين المدافعين عن حقوق الإنسان والمجرمين

قبل 18 دقيقة

في مكان ما على الإنترنت، تُباع المخدرات والأسلحة ومعلومات سرية مسروقة. ذلك هو " الويب المظلم".

قد تعتقد أن الإنترنت واسع، لكن معظمنا يستخدم حوالي ٥٪ منه فقط، وهو معروف بـ"الويب السطحي".

ماذا عن الباقي؟

هناك "الويب العميق"، حيث توجد بيانات لا يمكنك العثور عليها من خلال البحث العادي.

وهناك "الويب المظلم" حيث كل الهويات مجهولة. إخفاء الهوية قد يشجع المجرمين على التجارة بسلع غير قانونية، لكن في المقابل يساعد من يعيش في ظل رقابة صارمة على الانترنت على التحدث عن بعض القضايا التي تعتبر غير قانونية.

للوصول إلى الويب المظلم تحتاج إلى متصفح ويب خاص، مثل TOR، الذي يخفي هوية المستخدم وموقعه الحقيقي.

في حلقتنا هذه، تحدثنا إلى إيزابيلا فيرنانديز المديرة التنفيذية لشركة TOR عن الحملات التي يقومون بها لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.

أما راغب غندور، اختصاصي في الأمن السيبراني، حدثنا عن عمليات سرقة وبيع البيانات الشخصية في "الويب المظلم".

في العاصمة السورية دمشق، قدمت مسرحية "أدرينالين" قصة شاب وشابة أجبرا على ممارسة العنف أمام آلاف المتابعين في بث مباشر على "الويب المظلم". تحدثنا إلى مخرج وكاتب العمل زهير قنوع.

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.

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